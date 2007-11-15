Прокурор опротестовал решение Киевсовета о приватизации ”Киевгорстроя”

Прокурор Киева Евгений БЛАЖИВСКИЙ опротестовал решение Киевского городского совета от 12 июля этого года о продаже 80% акций холдинговой компании “Киевгорстрой”, принадлежащих столичной общине.

Об этом УНИАН сообщил депутат Киевсовета, секретарь Постоянной комиссии по вопросам правопорядка, регламента и депутатской этики Юрий ДМИТРУК.

По его данным, протест прокурора датирован 1 ноября 2007 г. В настоящее время документ рассматривают соответствующие комиссии Киевсовета.

Комментируя протест прокурора столицы, Ю.ДМИТРУК отметил, что содержание документа сводится к трем основным тезисам, на основании которых можно говорить о неправомерности принятия Киевсоветом такого решения.

По словам Ю.ДМИТРУКА, во-первых, решение о приватизации “Киевгорстроя” противоречит Закону Украины “О приватизации государственного имущества”, и, прежде всего, положениям 3-й, 9-й и 12-й статей.

Во-вторых, в 2003 году Президент издал соответствующее распоряжение, во исполнение которого Киевсовет принял решение о запрещении приватизации “Киевгорстроя” до 2008 г., и это решение действует, оно не отменено.

Также прокурор указал на нарушение при принятии этого решения закона о местном самоуправлении, а именно порядка рассмотрения этого вопроса.

То есть, отметил Ю.ДМИТРУК, это три основных тезиса, на которые ссылается прокурор и делает вывод, что решение о включении 80% акций “Киевгорстроя” в перечень объектов, которые подлежат приватизации, необходимо отменить.

Он подчеркнул, что проект решения о приватизации акций “Киевгорстроя” на рассмотрение сессии 12 июля был внесен с места, в устной форме и без согласования соответствующими комиссиями Киевсовета.

По словам Ю.ДМИТРУКА, очередности рассмотрения протеста прокурора в комиссиях нет. Он отметил, что вчера этот документ взяло на изучение Управление коммунального имущества, “которое фактически инициировало эту приватизацию”, поэтому это является просто “оттягиванием времени, потому что они все прекрасно знают”.

Регламентная комиссия будет рассматривать протест прокурора по “Киевгорстрою” в следующую среду.

В то же время Ю.ДМИТРУК отметил, что по закону протест прокурора приостанавливает действие решения Киевсовета. “То есть, сейчас нельзя предпринимать какие-либо шаги по приватизации “Киевгорстроя” до рассмотрения протеста прокурора и принятия по нему решения Киевсоветом”, - сказал Ю.ДМИТРУК.

“Процессы, которые идут, теоретически можно остановить, но практически они же не останавливаются. Если есть намерение приватизировать и есть заинтересованность, то, конечно, процессы идут, в частности, противодействие этому протесту”, - сказал Ю.ДМИТРУК.

Как сообщал УНИАН, 12 июля Киевсовет внес в список предприятий, которые подлежат приватизации, холдинговую компанию «Киевгорстрой», а в августе объявил тендер на оценку 80% акций этого предприятия под грифом «ПР», что означает «приватизация».

19 сентября Хозяйственный суд Киева запретил осуществлять действия по продаже 52 910 760 штук простых именных акций (80% УФ) акционерного общества ХК «Киевгорстрой», принадлежащих территориальной общине города Киева, в частности проводить и объявлять конкурсы или аукционы по продаже акций.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» - крупнейшая строительная компания Украины. 80% акций ХК принадлежит киевской территориальной общине и находится в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входит 38 акционерных обществ, от 10 до 30% акций которых принадлежит компании, 6 дочерних предприятий, в которых "Киевгорстрой" владеет 100% пакетом акций, и 51 предприятие - на правах ассоциированных членов.