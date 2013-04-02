Эксперт: Благодаря Одесскому НПЗ украинцы могут получить бюджетный бензин

«Завод начал пусково-наладочные работы, вскоре предприятие заработает на полную мощность. Как я понимаю, они используют российскую нефть. В этом есть свои плюсы, так как она более дешевая по сравнению с той же азербайджанской, которую изначально планировали закупать. Однако более дорогая азербайджанская нефть далеко не всегда значит качественное сырье. Так что не вижу причин, чтобы завод работал с перебоями», - считает эксперт.

В то же время, по его словам, новый собственник завода настроен серьезно его модернизировать.

«Слухи, связанные с персоной нового владельца, не подтверждаются конкретными документами правоохранительных, судебных или фискальных органов. Поэтому заявлять, что собственник плохой лишь на основании домыслов – я не буду. Нужно судить по реальным действиям, а они таковы - собственник настроен серьезно модернизировать завод. В этом заинтересовано государство. Не зря еще в прошлом году Сергей Клюев говорил о стратегической необходимости запустить Одесский НПЗ», - добавляет Марунич.

Специалист констатирует, что в виде работающего Одесского НПЗ создается более бюджетный энергоресурс внутреннего производства.

«Для Украины, таким образом, создается дополнительный энергоресурс внутреннего производства, надеюсь, по приемлемой цене. Это первая ласточка, что наши НПЗ имеют перспективы инвестирования, а это, в свою очередь, путь к энергетической независимости. В то же время, это несет позитив и для региона, так как Одесса получит дополнительные поступления в свою казну», - резюмирует директор Киевского института энергетических стратегий.

Напомним, что 29 марта министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий и владелец "Восточно-европейской топливно-энергетической компании" (ВЕТЭК) Сергей Курченко запустили Одесский НПЗ, который простаивал с 2010 г.

4 марта группа "ВЕТЭК" и "Лукойл" подписали соглашение о купле-продаже ПАО "Лукойл - Одесский НПЗ". В результате сделки "ВЕТЭК" приобретет 99,6% акций завода. Ожидается, что сделка будет закрыта до 1 июня после выполнения сторонами ряда предварительных условий.