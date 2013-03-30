Возле Углегорской ТЭС усиливают милицейские патрули

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Светлодарске первый заместитель министра внутренних дел Украины Виктор Дубовик, передает корреспондент УНИАН.

Он напомнил, что информация о пожаре, который произошел 29 марта на Углегорской ТЭС, внесена в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч.2 ст.272 УК Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель людей), и в настоящее время начато уголовное производство.

«Мы будем устанавливать причины, которые привели к этой аварии, и может, в дальнейшем будем менять квалификацию», - сказал В. Дубовик. При этом он подчеркнул, что в настоящее время правоохранители «усилили охрану порядка в городе и на станции, и прилегающих поселков».

Как сообщал УНИАН, 29 марта в 15:14 в диспетчерскую службу поступила информация о возгорании на Углегорской теплоэлектростанции.

Углегорскую ТЭС эксплуатирует Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго».

В тушении пожара участвовали 190 человек личного состава и 40 единиц основной и специальной техники. Пожар был локализован в 21.59 29 марта, а ликвидирован - 30 марта в 5.41.

В результате пожара один работник станции погиб, 8 пострадавших госпитализированы.