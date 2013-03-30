В донецких больницах с отравлениями и ожогами находятся 8 жертв пожара на ТЭС

В Донецкой области в больницах находится 8 человек, пострадавших 29 марта на пожаре на Углегорской ТЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в городе Светлодарске председатель Донецкой ОГА Андрей Шишацкий.

По его словам, 7 работников станции отравились угарным газом, их состояние оценивается средней тяжести, один работник доставлены в больницу с ожогами первой и второй степеней.

«Угрозы жизни пострадавшим нет», - заверил А.Шишацкий.

Он также отметил, что все необходимые медикаменты для лечения пострадавших есть в полном объеме.

А.Шишацкий также напомнил, что в результате аварии погиб один работник электростанции и его семье будет обязательно оказана помощь как от местной так и региональной власти.

Как сообщили корреспонденту УНИАН работники ТЭС, вчера в результате аварии погиб Вячеслав Кондратьев, 1968 года рождения, мастер участка котлоочистки, у него осталось двое детей.