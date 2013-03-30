Львовские спасатели откопали автобус с 42 туристами

Спасатели во Львовской области освободили автобус из снежного заноса , сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, на автодороге Броды-Золочев в районе с. Подгорцы Бродовского района в снежный занос попал пассажирский автобус с 42 туристами из Днепропетровска, из которых 21 ребенок. Самостоятельно двигаться транспорт не мог. По прибытии техники облавтодора и расчистки дороги автобус был отбуксирован на трассу Киев-Чоп и в сопровождении спасателей и подразделов ГАИ направлен в г. Львов. Людям, находившимся в автобусе, был организован ночлег в школе-интернате. 30 марта туристы на железнодорожном транспорте будут отправлены в г. Днепропетровск.