Вилкул рассказал о почти 500 подрывниках, которые спасут мосты и дамбы

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул на состоявшемся в Волынской области выездном заседании Межведомственного оперативного штаба по координации действий центральных и местных органов исполнительной власти в проведении противопаводковых мероприятий в западном регионе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра, по его словам, для ликвидации ледяных заторов, защиты мостов, гидросооружений, дамб предусмотрено привлечение 90 пиротехнических расчетов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям общей численностью 490 человек и 150 единиц техники. «С сегодняшнего дня 90 пиротехнических отрядов начали подрывные работы ледяных заторов», - сказал А. Вилкул.