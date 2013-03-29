Львовский облсовет создаст портал для украинцев за рубежом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета, такое решение было одобрено 28 марта на совместном заседании постоянной комиссии по вопросам образования и науки и постоянной комиссии по вопросам евроинтеграции, трансграничного сотрудничества и связей с украинцами за рубежом Львовского областного совета.

Как отмечается в сообщении, депутаты поддержали предложение главы постоянной комиссии по вопросам евроинтеграции, трансграничного сотрудничества и связей с украинцами за рубежом Львовского областного совета Павла Хобзея о создании портала для украинцев за рубежом в рамках реализации Региональной программы сотрудничества с зарубежными украинцами, трудовыми мигрантами и реэмигрантами на 2013-2015 годы.

Финансирование проекта будет осуществляться за средства, которые будут выделяться в рамках указанной Региональной программы.