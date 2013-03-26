Попов сегодня ночью организует активные работы на Окружной

К утру будет расчищено третью полосу на Окружной дороге. Соответствующее поручение дал сегодня на вечернем заседании штаба по ликвидации последствий непогоды в столице председатель КГГА А.Попов.

Окружная будет закрыта для проезда транспорта до 4.00 27 марта, перекрытие движения связано с работами по очистке третьей полосы, по которой утром планируется пустить большегрузный транспорт.

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«Сегодня ночью мы организуем активные работы на Окружной дороге, привлекая все возможные средства, механизмы и технику, что там есть. Мы прекращаем движение этой частью дороги. С 23.00 до 4-х часов утра мы должны эти работы выполнить. Третья полоса должна наутро заработать. Мы в 4.00 запустим туда поток большегрузных автомобилей», - сказал А.Попов. Он также обратился к руководству Соломенского района с тем, чтобы оно обеспечило очистку ночью проспекта Комарова, на Борщаговке, где транспорт может двигаться в пределах полторы полосы, и для этого в случае необходимости планируется ограничить также и здесь движение. По его словам должен быть очищен и проспект Победы, чтобы по нему можно было запустить коммунальные троллейбусы.