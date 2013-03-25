Богатырева: Уход за больными туберкулезом детьми - общегосударственная проблема
Министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева подчеркивает необходимость уделять особое внимание больным туберкулезом детям.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала, отвечая на вопрос представителей Луганской детской областной противотуберкулезной больницы в рамках первой видео-конференции «Спроси министра».
«Вопрос внимания к детям, особенно тех, которые болеют туберкулезом, - это вопрос общегосударственного веса», - сказала Р.Богатырева.
Она отметила важность непрерывности учебы детей во время пребывания в лечебных заведениях.
По словам министра, нужно разделить группы детей по возрасту. «Чтобы у дошкольного возраста детей было одно расписание и одна нагрузка на воспитателей, а дети школьного возраста – это совсем другое поведение, и другие воспитательные планы должны быть у воспитателей», - сказала она.
Р.Богатырева подчеркнула, что проведение таких мероприятий, как Всеукраинская неделя борьбы с туберкулезом, способствует повышению информированности граждан в вопросах профилактики и лечения туберкулеза.
«На протяжении этой Недели мы смогли с вами мобилизовать усилия как общественности, так и государственной власти, органов местного самоуправления», - сказала Р.Богатырева.