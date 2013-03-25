Богатырева: Уход за больными туберкулезом детьми - общегосударственная проблема

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала, отвечая на вопрос представителей Луганской детской областной противотуберкулезной больницы в рамках первой видео-конференции «Спроси министра».

«Вопрос внимания к детям, особенно тех, которые болеют туберкулезом, - это вопрос общегосударственного веса», - сказала Р.Богатырева.

Она отметила важность непрерывности учебы детей во время пребывания в лечебных заведениях.

По словам министра, нужно разделить группы детей по возрасту. «Чтобы у дошкольного возраста детей было одно расписание и одна нагрузка на воспитателей, а дети школьного возраста – это совсем другое поведение, и другие воспитательные планы должны быть у воспитателей», - сказала она.

Р.Богатырева подчеркнула, что проведение таких мероприятий, как Всеукраинская неделя борьбы с туберкулезом, способствует повышению информированности граждан в вопросах профилактики и лечения туберкулеза.

«На протяжении этой Недели мы смогли с вами мобилизовать усилия как общественности, так и государственной власти, органов местного самоуправления», - сказала Р.Богатырева.