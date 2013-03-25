Двухметровые волны затопили пляжи на Азовском побережье (видео)

«В какой-то степени нас спас западный ветер: если бы он был южного направления, то все побережье было бы затоплено. Но подъема уровня воды избежать не удалось, в результате чего вода «подошла» к поселку, подтопив крайние дома. Эта же участь не миновала некоторые пансионаты, расположенные на берегу и не укрепленные дамбами», - расказал Мариупольским новостям начальник спасательной станции с. Седово Павел Попов.

О надвигающемся шторме все экстренные службы города и близлежащих районов были оповещены заранее.

«В готовность была приведена техника, уведомлен личный состав, но, к счастью, обошлось без серьезных стихийных бедствий, регистрировались лишь единичные случаи отключения электроэнергии», - рассказал заместитель начальника МЧС Першотравневого района Виктор Чайковский.

Меньше стихия пощадила Новоазовский район. По информации начальника МЧС Новоазовского района Андрея Здора, в четырех селах и Новоазовске из-за сильного ветра деревья падали на электропровода, тем самым обесточивая жилые дома и объекты.