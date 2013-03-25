Трамваи на Подоле не ходят: линии покрыты сплошным слоем 5-сантиметрового льда

В столичном Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА заверяют, что 40% троллейбусов сегодня утром вышли на маршруты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор департамента Евгений Водовозов заявил на заседании оперативного штаба при КГГА по ликвидации последствий ненастья в столице.

«Мы выпустили уже около 40% троллейбусов. Продолжается работа по основным магистралям: проспектам Леси Украинки, Победы, улицах Жилянской, Красноармейской. Где-то стоят и мешают большие машины брошенные, которые невозможно эвакуировать, как легковые. Как только они будут убираться, водители готовы, и мы машины будем выпускать на маршруты», - доложил Е.Водовозов.

По его данным, в городе на утро было около 12 мест, которые нужно доочистить от снега, чтобы смогли курсировать троллейбусы.

Заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко, который по поручению оперативного штаба занимается вопросом выпуска троллейбусов на маршруты, в частности №5, по проспекту Победы, сообщил, что с этой автомагистрали вчера было убрано около 70 легковых автомобилей и оставленных в заторах троллейбусов.

«По состоянию на утро весь проспект свободен, машины могут двигаться в сторону выезда и въезда, но осталась неубранной территория для прохода троллейбуса от станции метро «Нивки» до «Берестейской» и от станции метро «Шулявская» до ЗАГСа, что возле Воздухофлотского моста. Там можно работать техникой. Сейчас уже поехали туда 2 экскаватора. Будем организовывать работу», - отметил Р.Крамаренко.

А.Попов поручил Р.Крамаренко и в дальнейшем контролировать вопрос, и до завтрашнего утра обеспечить проезд троллейбусов на одной из главных автомагистралей столицы.

Вместе с тем, как проинформировал Е.Водовозов, в городе практически нет проблем с курсированием автобусов.

«Есть отдельные места, где мы натыкаемся на заторы, но очень оперативно отрабатываем ситуацию с ДЭУ. Если мы не можем проехать, мы где-то сокращаем или продлеваем маршрут, большие машин заменяем «Богданами». Выпуск хороший», - сказал он.

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Серьезные проблемы, по словам Е.Водовозова, остаются также с пуском трамваев на Подоле, колеи которого засыпает снегоуборочная техника, чистящая автодорогу, к тому же на участке трамвайной колеи по ул. Глыбочицкой рельсы покрыты сплошным слоем 5-сантиметрового льда, и его тяжело очистить.

«Работы там длились всю ночь, и сейчас продолжаются. Есть надежда, что к концу дня попробуем пустить первые трамваи, и чтобы завтра работать уже в штатном режиме», - доложил директор департамента.