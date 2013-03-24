50 сел отрезаны от мира в Хмельницкой области

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, эту цифру озвучил руководитель области Василий Ядуха во время Всеукраинского селекторного совещания под руководством вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула.

«Хмельницкая область серьезно потерпела от стихийного бедствия, которое повлекли сильные снегопады и порывы ветра. За два дня выпала месячная норма осадков. В целом до 400 сельских населенных пунктов были отрезаны от райцентров. Теперь эта цифра колеблется в пределах 50», - сказал В.Ядуха .

Он отметил, что в результате сильных порывов ветра образуются заносы, которые нужно расчищать каждые четыре часа. Самая сложная ситуация в Волочиском, Городоцком, Красиливском, Полонском, Шепетовском, Старосинявском и Старокостянтиновском районах.

«При благоприятных погодных условиях проезд ко всем населенным пунктам области будет обеспечен в ближайшее время», - заверил В.Ядуха.

Губернатор прибавил, что на ликвидацию ненастья задействованы около 700 единиц снегоуборочной и специальной техники.