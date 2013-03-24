Синоптики рассказали, какой погода будет ближайшие 5 дней

В ближайшие 5 дней на территории Украины сохранится морозная погода с умеренными осадками по всей территории страны, сообщает Укргидрометцентр.

Согласно сообщению, в понедельник, 25 марта, сохранится морозная погода без существенных осадков. Только в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и восточных областях прогнозируется небольшой и умеренный снег и метели.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью в восточной части порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура ночью в западных областях 15-20° мороза, в Карпатах до 24°, на остальной территории 9-14° мороза, в Крыму и на крайнем востоке страны 3-8° мороза; днем в Украине - 1-6° мороза, в южной части и на Закарпатье 0-5° тепла.

26-27 марта, за данным гидрометцентра, в южной части, западной и в большинстве центральных областей ожидается снег и мокрый снег, на остальных территориях без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, на юге страны — до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, в северной части 11-16° мороза. В Крыму ночью 26 марта от 4° мороза до 1° тепла, 27 марта 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.

28-29 марта температура ночью будет держаться на уровне 8-14°, в северных областях 12-18° мороза, днем 0-6° мороза, в восточных и южных областях ночью 4-10 мороза, днем - от 2° мороза до 4° тепла; в Крыму и на Закарпатье ночью от 4° мороза до 2° тепла, днем 2-8° тепла.

Укргидрометцентр сообщает, что 29 марта днем в Украине возможно повышение температуры на 2-5°, однако на юге и западе ожидается небольшой снег и мокрый снег.

В Киеве и области в ближайшие 5 дней сохранится переменная облачность без существенных осадков.