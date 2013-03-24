На побережье Черного и Азовского морей объявлено штормовое предупреждение

Согласно сообщению, сегодня на побережье морей ожидается усиление скорости ветра до 19-24 м/с, местами - до 25-30 м/с.

Высота волн на Черном море может достичь 30-50 дм, на Азовском - 15-20 дм.

Как сообщал УНИАН, сегодня в большинстве областей Украины удержатся сложные погодные условия. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме западной части, порывы 15-22 м/с, ночью в горах Крыма и в Приазовье местами 25 м/с.

Снижение температуры в южной части страны ночью - до 6-11°, днем - до 0-5° мороза.