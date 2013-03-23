В Житомире - сугробы высотой полтора-два метра

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Житомирского городского совета.

Штаб создали в связи со сложными погодными условиями, которые возникли на территории Житомира, для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций.

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Мэр Житомира Владимир Дебой подписал распоряжение для обеспечения бесперебойной работы объектов жизнедеятельности города. Оно будет действовать на период сильного снегопада

В частности, в городе усилили работу всех коммунальных служб и жилищных предприятий, задействована вся имеющаяся техника.

23 единицы техники работает на проезжей части, еще 24 убирают от снега придомовые территории. Работы будут длиться и ночью .

352 дворника работают круглосуточно посменно.

За ночь в Житомире выпало больше месячной нормы осадков. В городе есть сугробы высотой до 1,5-1,8 м.

Усилиями оперативного штаба, коммунальных служб, жилищных предприятий удалось не допустить остановки общественного транспорта, за исключением одного троллейбусного маршрута. Все трамваи начали ездить на несколько часов позже - с 10-ти часов утра. В городе активно чистят трамвайные пути.

Ночью по ул. Московской произошел порыв водосети, сегодня до 5.30 утра эту аварию ликвидировали. Мэр Житомира выступил с инициативой премировать людей, которые в сложных погодных условиях работали всю ночь.

Власть обратилась к житомирянам с просьбой без неотложной надобности не выходить на улицу, а водителям - не оставлять свои авто на обочине дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.