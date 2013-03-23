Киев от заносов освобождают солдаты на БТРах (фото)

Как сообщили УНИАН в Департамент прессы и информации Министерства обороны Украины, начиная с 4 утра 23 марта 2013 года 34 военнослужащих и 18 единиц военной техники (БТР-80, Урал, КЕТЛ, трактор МТЗ-8) от отдельного полка Президента Украины и 101-й бигады охраны привечены к растягиванию автомобильных заторов в городе Киев.

Ввиду того, что в связи с усложнением погодных условий в столице объявлена чрезвычайная ситуация, руководством Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины принято решение о выделении дополнительных сил и средств для борьбы со стихией.

Так, нормализовать ситуацию киевским коммунальным службам утром 23 марта взялись помогать 200 военнослужащих 169-го учебного центра Сухопутных войск ВС Украины, которые расчищают снег вблизи станций метро “Оболонь” и “Петровка”.

Артиллеристы из Дивечек убирают снег вокруг метро “Харьковская”, “Бориспольская”, “Вырлыця” и “Славутич”.

60 человек от 101-й бригады охраны постоянно работают возле метро “Берестейская”.

Около 400 военных 72-й отдельной механизированной бригады прибыли из Белой Церкви для расчистки от снега площадок вокруг станций метро “Крещатик” и “Майдан Незалежности”.

300 представителей отдельного полка Президента Украины работают на улице Дегтяревской и возле метро “Лукьяновская”. Также военнослужащие Вооруженных Сил Украины расчищают заносы вблизи метро “Житомирская”, на Воздухофлотском проспекте, площади Леси Украинки, проспекте Победы, площади Соломенской, на улицах Ломоносова и Лукашевича.

В Минобороны также подчеркнули, что по состоянию на 15.00 23 марта для ликвидации последствий снегопадов от Вооруженных Сил Украины по всей территории Украины привлечено 65 единиц техники и около 2 тысяч военнослужащих.