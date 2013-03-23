На Киевщине водитель внедорожника спас ребенка с тяжелыми ожогами

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Украины в Киевской области, снегопад в области, кроме ограничения движения на автодорогах создал сложные условия для людей, которые нуждаются в неотложной медицинской помощи.

Заложниками стихии стала семейная пара в Киево-Святошинском районе, что вблизи столицы.

«При ужасном стечении обстоятельств их годовалый ребенок получил ожоги кипятком. Сложно даже представить, сколько могло пройти времени до приезда «неотложки» при таких погодных условиях. Родители позвонили по телефону знакомому милиционеру с просьбой о помощи.

Понимая, что патрульный автомобиль ГАИ может застрять в снежных заносах, милиционер остановил внедорожник, проезжавший мимо. Услышав трагическую новость, водитель по имени Валерий, не тратя попусту ни минуты, помчался по указанному адресу и доставил ребенка в больницу», - говорится в сообщении.

«Небезразличие и человечность спасли жизнь ребенка», - отметили в милицейском главке.