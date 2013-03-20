Пограничники нашли в "жигулях" снайперский прицел

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, попытка незаконного перемещения товара двойного назначения через государственную границу Украины была пресечена в понедельник, 18 марта, в автомобильном пункте пропуска «Плетеневка».

Во время прохождения погранично-таможенного контроля автомобиля ВАЗ, который следовал на выезд из Украины, его водитель - гражданин РФ - заметно нервничал, и пограничники перевели транспортное средство из полосы «зеленый коридор» в «красный» для более детального досмотра. Во время углубленного досмотра в автомобиле за задним сидением был обнаружен прицел к снайперской винтовке (со слов владельца, прицел к снайперской винтовке Драгунова).

Устройство изъято и передано сотрудникам таможни, сообщили в пресс-службе.