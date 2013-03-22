На Тернопольщине 26 населенных пунктов отрезаны от мира, на трассах - пробки

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды территориального управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в частности на объездной дороге города Кременец в автомобильный затор попали около 70 грузовых автомобилей. На месте происшествия сейчас работает специальная тяжелая спасательная техника.

Вблизи села Малиновка Зборовского района силами спасателей ликвидирован 4-километровый автомобильный затор из грузовиков, образовавшийся в результате разворачивания одного из автомобилей на автодороге.

По данным центра пропаганды, в обеденное время в области уже не было сообщения с 26 населенными пунктами. При этом спасатели отмечают, что из-за сильного снегопада ежечасно количество населенных пунктов, дороги к которым заблокированы, увеличивается.