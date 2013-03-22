В Киеве мужчина приковал своего друга цепью к батарее и приходил кормить
17:19, 22 марта 2013Общество
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В Киеве владелец пункта приема металлолома приковал цепью к батарее отопления своего друга, подозревая, что тот украл его мобильный телефон.
Как сообщила УНИАН пресс-офицер Голосеевского райуправления столичной милиции Юлия Мустош, "узника" обнаружили сотрудники роты патрульной службы, проверяя одно из складских помещений. Тот сообщил милиционерам, что в таком состоянии находился почти сутки, и назвал фамилию своего обидчика.
По словам Ю.Мустош, "злоумышленник приходил к своему товарищу, чтобы покормить, но отпускать его не собирался".
Правонарушитель задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса. Также выясняется, что он хотел сделать с заложником в дальнейшем.
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