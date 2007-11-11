Ющенко просит Януковича помочь Шуфричу

Президент Украины Виктор Ющенко просит принять безотлагательные меры для преодоления последствий стихийного бедствия, которое произошло 11 ноября 2007 года в акватории Черного и Азовского морей и привело к многочисленным авариям на судовом транспорте, разрушению линий электропередач, других объектов жизнеобеспечения населения, и стабилизации ситуации в других потерпевших областях.

Как сообщает пресс-служба Главы государства, Витор Ющенко просит премьер-министра Украины Виктора Януковича безотлагательно:

- образовать оперативный штаб для координации мероприятий по ликвидации аварий на судах в акватории Азовского и Черного морей, разрушений линий электропередач, других объектов жизнеобеспечения населения в южных регионах страны;

- привлечь к работе по ликвидации последствий аварии представителей центральных и местных органов исполнительной власти;

- принять безотлагательные меры относительно преодоления последствий стихийного бедствия и решить вопрос их финансирования в установленном порядке, немедленно привлекши для этого соответствующие силы и средства Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, при необходимости другие меры;

- взять под особенный контроль экологическое состояние в районах стихийного бедствия, в частности в Керченском заливе;

- обеспечивать предоставление населению через средства массовой информации оперативных и достоверных сведений о состоянии ликвидации последствий стихийного бедствия.

Также Президент Украины направил письма Председателю Совета министров Автономной Республики Крым, председателям Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областных государственных администраций, Севастопольской городской государственной администрации, в котором просит принять безотлагательные меры.

Как сообщал УНИАН, для координации спасательных операций на море в Крым вылетел министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор Шуфрич.