Православные и греко-католики сегодня отмечают Прощеное воскресенье

В этот день все просят друг у друга прощения - чтобы начать пост с доброй душой, сосредоточиться на духовной жизни и с чистым сердцем встретить Пасху - день Воскресения Христова. Церковь призывает просить прощения не формально, а искренне, с любовью, в первую очередь у тех, кто обижает нас, и тех, кого мы оскорбили.

В Прощеное воскресенье разрешается скоромная еда, но уже без мяса - молочные продукты, яйца, рыба. Сегодня завершаются масляные гуляния.