Филарет предостерегает, что Кирилл попытается лишить УПЦ МП независимости

РПЦ попытается лишить Украинскую православную церковь Московского патриархата независимости и самостоятельности в управлении.

Об этом говорится в обнародованном на сайте УПЦ КП Обращении Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета к епископату Украинской православной церкви Московского патриархата.

Патриарх Филарет напомнил, что «в прошлом году дважды – 4 марта 2012 г. и 13 мая 2012 г. – приходилось обращаться к вам по поводу стремления Московского патриарха Кирилла достичь фактического лишения Украинской православной церкви Московского патриархата независимости и самостоятельности в управлении. Тогда выполнение плана по разрушению структуры УПЦ (МП) через так называемое «приведение Устава УПЦ в соответствие с Уставом РПЦ» было приостановлено – но не отвергнуто полностью».

Как стало известно, под предлогом «приведения Устава УПЦ в соответствие с Уставом РПЦ» существует намерение провести на Архиерейском соборе РПЦ, который должен состояться 2-5 февраля, решения, которые изменят структуру УПЦ (МП), чтобы в нее были введены митрополичьи округа, – по примеру округов, созданных в России. Представление о внесении таких изменений планируется сделать от имени Донецкого митрополита УПЦ (МП) Иллариона (Шукало), руководителя уставной комиссии УПЦ (МП), деятельность которого на этом посту вами в прошлом году была подвергнута широкой критике, - отметил глава УПЦ КП.

Он подчеркнул, что «по существу такое решение будет означать, что Киевская митрополия во главе с митрополитом Владимиром (Сабоданом) с нынешнего положения единого для всех епархий УПЦ (МП) центра превратится лишь в одну из ряда митрополий Московского патриархата в Украине – наряду с Донецкой, Одесской и другими».

«Формально эти новые митрополии якобы будут подчиняться Киевской митрополии, но по существу они будут направленно руководиться из Москвы, потому что без ее разрешения или благословения нельзя будет назначать или перемещать архиереев в этих митрополиях. Роль Синода и Предстоятеля УПЦ (МП) сведется к декоративной, а их полномочия будут не больше, чем у Экзарха Украины во времена СССР», - говорится в обращении.

Таким образом, отметил Патриарх Филарет, «Московский патриарх Кирилл хочет обеспечить себе на будущее гарантии власти над Украинской церковью, а некоторые иерархи УПЦ (МП) – реализовать свои амбиции. Также это путь к раздроблению единства Украины как государства, о чем не один год мечтают кремлевские политики».

«Поэтому, осознавая угрозу, которая вновь нависла над Украиной и Украинской церковью, обращаюсь к вам, преосвященные владыки, с призывом – не допустить реализации такого или подобного сценария и уберечь от посягательств и изменений Устав и права УПЦ (МП) на независимость в управлении», - отметил Патриарх Филарет.

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По его убеждению, возможное вмешательство Архиерейского собора РПЦ в вопрос Устава УПЦ (МП) по сути станет грубым нарушением прав независимости и самостоятельности в управлении. А по форме оно будет противоречить решению Поместного Собора УПЦ в 1990 г., которым эта независимость была предоставлена, и Поместного Собора РПЦ в 2009 г., которым она была подтверждена.

Поэтому, отметил глава УПЦ КП, «не говоря уже о принципиальной незаконности рассмотрения уставных вопросов относительно УПЦ (МП) Архиерейским собором РПЦ, даже с формальной точки зрения Архиерейский собор РПЦ не может рассматривать вопросы, решение по которым принято Поместным Собором РПЦ. Изменить решения, утвержденные Поместным Собором РПЦ в отношении УПЦ (МП), может лишь другой Поместный Собор РПЦ».

Обращаясь к епископату УПЦ МП, Патриарх Филарет заявил: «На каждом из вас лежит персональная ответственность за сохранение от заграничных посягательств прав УПЦ (МП) на самостоятельность и независимость в управлении. Это право, как и единство структуры УПЦ (МП), сохранение ее от раздробления на марионеточные митрополии, является исключительно важными составляющими для процесса преодоления в будущем разделения украинского православия, образования в Украине единой Поместной Православной Церкви».

«Владыки, защитите свою Церковь, достоинство своего Киевского митрополита, защитите свои права – и защитите Украину!», - призвал Патриарх Филарет и добавил: «Пусть в борьбе за правду вам поможет Господь!»