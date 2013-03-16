В Хмельницкой области супруги-пенсионеры торговали марихуаной

Работники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Староконстантиновского райотдела милиции задокументировали преступную деятельность двух сельчан-пенсионеров, которые зарабатывали продажей марихуаны.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в Хмельницкой области, наркосодержащее растение пенсионеры выращивали на приусадебном участке возле дома, а затем сушили и хранили на чердаке.

Шестидесятилетняя женщина рассказала в милиции, что посеяла растение исключительно для того, чтобы с его помощью бороться с последствиями онкологической болезни. А ее 64-летний муж, имея за плечами судимость за кражу, наладил процесс сбыта наркотического растения.

Во время обыска в доме пенсионеров работники милиции обнаружили и изъяли почти пять килограммов высушенных растений конопли и ее семена. Стоимость наркосодержащего вещества, по ценам черного рынка, составляет около 75 тысяч гривен.

В отношении супругов открыто уголовное производство.