Попыткой «голливудского» побега из колонии занялась прокуратура

Об этом УНИАН сообщил проинформированный источник.

Собеседник агентства также допустил, что к расследованию инцидента должна приобщиться Служба безопасности Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 марта, в 10 часов 40 мин двое осужденных, которые отбывают наказание в Петровской колонии, совершили попытку побега с исправительного заведения.

«Вертолет, в котором находилось двое человек, вооруженные автоматом Калашникова, как выяснилась позже, это был муляж оружия, осуществил посадку на территории колонии. Однако, благодаря оперативным и профессиональным действиям дежурной смены и оперативной группы учреждения вылет вертолета был заблокирован, беглецы и их сообщники задержаны», - сообщила пресс-служба Дптсу.

О чрезвычайном событии были проинформированы правоохранительные органы области. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований.

В ГПтСУ также отметили, что сейчас ситуация в учреждении «стабильная и управляется».