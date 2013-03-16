В Киеве два дня будут праздновать Масленицу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, гостей праздника ожидают народные гуляния, развлекательная программа, театрализованное действо с участием самодеятельных коллективов, вокальных и фольклорных ансамблей, аттракционы для детей, различные конкурсы, а также угощение украинскими традиционными напитками.

Сегодня, 16 марта, народные гуляния будут проходить с 14.00 до 17.00, 17 марта праздновать будут с 13.30 до 17.00, сообщили в пресс-службе.

Кроме того, Масленицу в эти выходные будут праздновать и в столичном зоопарке. В частности, там на территории экспозиции «Детский зоопарк» установят дидуха, который олицетворяет Масленицу. Традиционно дидуха сжигали в знак окончания зимы, однако в Киевском зоопарке его изготовят из сена и капусты и скормят домашним животным. Эта оригинальная идея была предложена специалистами зоопарка и будет реализована впервые, отмечается в сообщении.

Всех посетителей также будут угощать блинами, пообещали в КГГА.

Также на праздник проводов зимы и встречи весны – Масленицы и Колодия - приглашает Музей народной архитектуры и быта.

Гостей праздники ожидают древние обряды, народные забавы и игры, угощение варениками с сыром, взваром, напитками из трав и меда и блинами. Кульминацией праздника станет шествие и ритуал сожжения соломенного символа зимы – «Корявого деда».

В субботу в Гидропарке (пляж «Молодежный») можно будет бесплатно полакомиться блинами. По информации коммунального предприятия «Плесо», в субботу и воскресенье на берегу Днепра будут проходить конкурсы и спортивные соревнования, а также праздничные концерты. Сожжение зимней Мары состоится 17 марта в 19.00.

Также встреча весны и празднование Масленицы будет проходить на ВДНХ, в парке «Мамаева слобода», во всех районах города.