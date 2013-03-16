Плохо сделанную дорогу подрядчик будет переделывать за свой счет - Вилкул

На сегодняшний момент на решение данной тактической задачи работает около 25 битумных заводов(еще 90 готовы запуститься, как только улучшатся погодные условия), а также около 300 ремонтных бригад. Об этом вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул рассказал в интервью изданию «Зеркало недели».

В то же время, стратегическая задача – построить современную дорожную сеть, подчеркнул вице-премьер.

«Если мы говорим о дорогах, то должны понимать, что у нас около 170 тысяч километров дорог в государстве. Из них 95 процентов были построены 40-50-60 лет назад соответственно с другими технологиями, чем современные. А самое главное – они рассчитаны на другую нагрузку. На сегодняшний момент поток автомобилей по этим дорогам от двух до 10 раз больше, чем тот поток, который был, когда они проектировались. Есть тактическая задача привести данные дороги в эксплуатационную готовность», - сказал Александр Вилкул., отметив, что как можно быстрее выполнить текущий ремонт дорог - поручение, которое дал премьер-министр Николай Азаров.

В то же время, заметил вице-премьер, необходимо четко понимать, что дороги между населенными пунктами, согласно действующему законодательству – это коммунальные дороги, находящиеся в зоне ответственности местных органов власти.

Определив стратегической задачей постройку современной дорожной сети, Александр Вилкул описал несколько подходов, как технических, так и организационных, которые будут применены при решении данного вопроса:«Первое – использование новых современных технологий. Щебень, специальные присадки, большая степень смешиваемости асфальта и бетона. Второе – государственные инвестиции. Третье – государственно- частное партнерство, в том числе использование концессионных механизмов. Наши соседи, начиная с Европы и заканчивая Россией, имеют большой опыт использования концессий, по этому пути должна идти и Украина. Четвертое – четкая фокусировка ответственности, кто отвечает за какую дорогу. В том числе обязательно вместе с финансовым ресурсом на балансе территориальных органов власти должны быть переданы второстепенные дороги». При этом, отметил вице-премьер, ключевые дороги должны остаться у государства, в то время как другие дороги должны перейти вместе с деньгами на их содержание под контроль территориальных органов власти, «чтобы была персонифицированная ответственность».

Говоря о строительстве дорог, Александр Вилкул поделился опытом, приобретенным за время губернаторства в Днепропетровской области в 2010-2012 годах. «Мы провели строительство и капитальный ремонт более 5 млн. квадратных метров дорог в области, и не раз строителям и подрядчикам приходилось полностью переукладывать дорогу – за свой счет. Однажды подрядчик переложил более километра автомагистрали из-за выявленного брака, который я отказался принимать. Я выезжал на каждую дорогу, причем по много раз. Я проводил оперативное совещание в шесть утра в течение трех месяцев перед пуском первой очереди объездной дороги вокруг Днепропетровска. В этом плане я жесткий руководитель, мне нужен результат», - подчеркнул вице-премьер-министр.