Во Львове презентуют Электронный архив украинского освободительного движения

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Центра исследований освободительного движения, отметив, что архив включает более 10 тысяч ранее не доступных документов об истории, в частности ОУН и УПА. Описанные электронные копии систематизированы тематически и хронологически, а сам Э-архив постоянно будет пополняться.

В ходе презентации, которая состоится в главном читальном зале научной библиотеки ЛНУ имени Ивана Франко, Львовский национальный университет, Центр исследований освободительного движения с участием Национального музея-мемориала «Тюрьма на Лонцкого» представят результаты 3-летнего совместного проекта: Электронный архив освободительного движения (avr.org.ua).

Историки и волонтеры проекта собрали, систематизировали и описали документы, чтобы сделать более удобным доступ для коллег и всех заинтересованных лиц. «Это своеобразный сборник документов, над которым, как и над бумажным, работает целая команда, но это - намного быстрее, дешевле, более доступно. И более экологично», - заметил научный руководитель проекта, председатель ученого совета Центра исследований освободительного движения Владимир Вятрович.

Э-архив обеспечит открытый доступ к историческим источникам, улучшит оперативность в работе с документами. Пользователи будет иметь возможность как просматривать документы на сайте, так и скопировать электронные копии в формате .pdf.

Инициаторы проекта убеждены, что Э-архив будет полезен исследователям, историкам, студентам и аспирантам, всем, кто интересуется историей Украины, СССР и Центрально-Восточной Европы в XX веке, событиями периода Второй мировой войны, борьбой народов СССР за независимость, историей тоталитарных режимов и репрессий.