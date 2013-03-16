Покупая наркотики, милиция нарушает права граждан

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, об этом заявила начальник Управления по вопросам соблюдения процессуального законодательства Секретариата Омбудсмена Елена Островская во время круглого стола по вопросам применения положений глав 20 и 21 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Нарушение процессуальных прав граждан во время проведения правоохранительными органами оперативных закупок наркотических средств является самым распространенным предметом жалоб граждан, их родных и адвокатов к Омбудсмену Валерии Лутковской", - отметила Е.Островская.

По ее словам, порядок проведения правоохранительными органами оперативных закупок наркотических средств противоречит общеевропейским документам о правах человека, и это вызывает множество жалоб со стороны граждан. Так, чаще всего сообщается о недопущении адвоката к подзащитному до первого его допроса, не предоставлении встречи с ним наедине, не предоставлении материалов, которыми обосновывается задержание, избрание меры пресечения. Она также добавила, что в жалобах граждан сообщается о случаях фальсификации времени проведения следственных действий, присутствия свидетелей при изъятии, досмотре, опечатывании вещественных доказательств. Е.Островская отметила, что данная тема включена в Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека за 2012 год, который будет представлен в Верховной Раде Украины.

Европейская конвенция о защите прав человека и основополагающих свобод была принята с целью обеспечения на территории стран-участниц прав и основополагающих свобод человека в 1950 году в Риме. После вступления в силу этого документа в 1953 году для контроля над соблюдением норм Конвенции была создана Европейская комиссия по правам человека, а также Европейский суд по правам человека. Украина присоединилась к Конвенции в 1997 году.