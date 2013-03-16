В Одессе построят смотровую башню
02:15, 16 марта 2013Общество
1621
В Одессе построят смотровую башню. Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и связи с общественностью Одесского городского совета.
Согласно сообщению, объявлен архитектурный конкурс на лучший проект смотровой башни для обозрения городского и природного ландшафта.
Его проводят управление архитектуры и градостроительства Одесского городского совета и Одесское областное отделение Национального союза архитекторов Украины.
Конкурс пройдет с 18 марта по 20 мая 2013 года.
Для награды авторов трех лучших конкурсных проектов предусмотрены денежные премии.
В конкурсе могут принять участие профессиональные архитекторы, скульпторы, дизайнеры, проектные организации, авторские коллективы архитекторов, студенты и преподаватели Архитектурно-художественного института Одесской государственной академии строительства и архитектуры.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter