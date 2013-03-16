В Одессе построят смотровую башню

Согласно сообщению, объявлен архитектурный конкурс на лучший проект смотровой башни для обозрения городского и природного ландшафта.

Его проводят управление архитектуры и градостроительства Одесского городского совета и Одесское областное отделение Национального союза архитекторов Украины.

Конкурс пройдет с 18 марта по 20 мая 2013 года.

Для награды авторов трех лучших конкурсных проектов предусмотрены денежные премии.

В конкурсе могут принять участие профессиональные архитекторы, скульпторы, дизайнеры, проектные организации, авторские коллективы архитекторов, студенты и преподаватели Архитектурно-художественного института Одесской государственной академии строительства и архитектуры.