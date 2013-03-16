Тюремщик получил взятку от больного СПИДом

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

По сообщению, гражданин обратился в сектор здравоохранения УГПтС Винницкой области с просьбой о подготовке необходимых документов для освобождения от отбывания наказания его тяжелобольного сына по состоянию здоровья. Для этого один из руководителей управления поставил перед мужчиной незаконное требование о передаче ему вознаграждения в размере 3 тысячи долларов США.

При передаче должностному лицу части указанной суммы - 2 тысячи долларов США, он был задержан.

Сейчас прокуратурой области, в рамках уголовного производства, по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение взятки служебным лицом, занимающим ответственное положение) УК Украины, проводится досудебное расследование. Подозреваемый задержан в порядке п.1 ч.1 ст.208 УПК Украины.

Заключенный же отбывает наказание в одной из исправительных колоний Винницкой области и, в связи с болезнью СПИДом (IV стадии) и туберкулез, переведен на стационарное лечение в межобластной многопрофильной больницы при Стрижавской колонии.