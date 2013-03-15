Украинец, который просил убежища в России и Беларуси, возвращается из-за болезни

Об этом он сам сообщил радио «Свобода».

По словам Н.Кожушко, на территории Беларуси, где он сейчас находится, ему оказали бесплатную первую медицинскую помощь, однако диагностированные у него болезни нуждаются в лечении в Украине, на базе специализированного института.

Как отметил Н.Кожушко, он вернется в Украину в начале следующей недели.

«Я уже обратился к Президенту Украины, генеральному прокурору и Уполномоченному по правам человека с просьбой предоставить мне полное медицинское обеспечение на территории Украины и защитить мои права», – сказал Н.Кожушко.

Он заявил, что продолжает получать СМС-сообщения на свой мобильный телефон с угрозами физической расправы в случае возвращения его в Украину. Эти сообщения он связывает со своей общественной работой и «раскрытием коррупционных схем в сфере социального обеспечения детей-сирот».

Н.Кожушко сообщил, что уже получил ответы на свои обращения к президентам Беларуси и России с просьбой предоставления политического убежища на территориях их государств.

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Как сообщал УНИАН, в январе Н.Кожушко заявил в своем блоге в сети активистов правозащитного движения, что отказывается от украинского гражданства из-за покушения на его жизнь, совершенного 3 января якобы «по заказу влиятельного депутата Днепропетровского областного совета».

Следственный отдел Октябрьского райотдела милиции Днепропетровска начал досудебное следствие по факту покушения на убийство.