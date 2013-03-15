В Житомирской области милиция наконец задержала «серийного похитителя проводов»

Как рассказала УНИАН руководитель Сектора общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Алла Ващенко, задержали «охотника» за цветным металлом оперативники уголовного розыска непосредственно после очередного демонтажа с инструментом в руках.

Уже установлено, что задержанный совершил на территории города Новограда-Волынского и Новоград-Волынского района на протяжении последних месяцев около трех десятков краж кабелей на линиях связи.

Из-за действий этого злоумышленника горожане одного из микрорайонов Новограда-Волынского остались без телефонной связи и Интернет-обслуживания, как и жители пяти окрестных деревень.

У задержанного нашли сотни метров демонтированного провода в 5 мотках и дорожную сумку с набором соответствующих инструментов.

По этим фактам начаты уголовные производства по ч.1 ст.185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения. В свои 35 лет мужчина уже имеет немалый опыт отбывания наказания за решеткой. А в этот раз его действия могут привести к лишению свободы на срок до 5 лет.