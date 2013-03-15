Непогода оставила без света более 300 населенных пунктов Украины

В Украине обесточены 343 населенных пункта, из них 68 частично.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в частности в Киевской области без электроснабжения остаются 11 населенных пунктов, 2 – в Черкасской, 15 - в Житомирской, 29 – в Винницкой, 40 – в Тернопольской, 35 – в Черновицкой, 60 – во Львовской, 50 – в Ривненской, 51 – в Волынской, 20 – в Ивано-Франковской, 29 – в Закарпатской и один населенный пункт в Николаевской области.

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Населенные пункты остались без света из-за срабатывания систем защиты линий электропередач.

К возобновлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.