Источник: По делу о ДТП с участием Меладзе назначена повторная экспертиза
Следственные органы назначили повторную экспертизу по делу по факту ДТП с участием композитора и продюсера Константина Меладзе, в котором погибла женщина.
Фото: мира 24
Повторную экспертизу назначили с целью окончательно установить, мог ли водитель избежать столкновения с человеком.
Об этом УНИАН сообщил информированный источник.
По словам собеседника агентства, результаты первой экспертизы подтверждают, что К.Меладзе не мог избежать столкновения, впрочем, для того, чтобы окончательно убедиться в этом, назначена повторная экспертиза, которая будет проводиться в экспертном учреждении более высокого уровня, чем предыдущая.
По теме: СМИ: Меладзе взял на содержание двух детей сбитой им женщины
Источник не исключил, что в случае, если данные и этой экспертизы подтвердят, что человеку, находившемуся за рулем, невозможно было избежать тяжелых последствий, дело может быть закрыто, и не дойдет до суда.
Как сообщал УНИАН, дорожно-транспортное происшествие с участии К.Меладзе случилось 27 декабря 2012 года на 32-м километре трассы Киев - Обухов.
Двигаясь в направлении Киева, водитель «Лексуса» неподалеку от остановки «Пятихатки» совершил наезд на пешехода. 30-летняя женщина погибла на месте.
Досудебное расследование проводит Следственное управление Главного управления МВД Украины в Киевской области.