Источник: По делу о ДТП с участием Меладзе назначена повторная экспертиза

Повторную экспертизу назначили с целью окончательно установить, мог ли водитель избежать столкновения с человеком.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

По словам собеседника агентства, результаты первой экспертизы подтверждают, что К.Меладзе не мог избежать столкновения, впрочем, для того, чтобы окончательно убедиться в этом, назначена повторная экспертиза, которая будет проводиться в экспертном учреждении более высокого уровня, чем предыдущая.

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Источник не исключил, что в случае, если данные и этой экспертизы подтвердят, что человеку, находившемуся за рулем, невозможно было избежать тяжелых последствий, дело может быть закрыто, и не дойдет до суда.

Как сообщал УНИАН, дорожно-транспортное происшествие с участии К.Меладзе случилось 27 декабря 2012 года на 32-м километре трассы Киев - Обухов.

Двигаясь в направлении Киева, водитель «Лексуса» неподалеку от остановки «Пятихатки» совершил наезд на пешехода. 30-летняя женщина погибла на месте.

Досудебное расследование проводит Следственное управление Главного управления МВД Украины в Киевской области.