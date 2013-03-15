Дело погибшего студента Индило снова отправили на дорасследование

Деснянский районный суд Киева снова передал на дополнительное расследование в прокуратуру уголовное дело об обстоятельствах смерти студента Игоря Индило в Шевченковском райуправлении столичной милиции.

Об этом УНИАН сообщил адвокат потерпевшей стороны Александр Заруцкий.

По его словам, такое решение было принято судом сегодня на предварительном рассмотрении дела.

Как отметил адвокат, суд пришел к выводу, что в ходе досудебного следствия не был установлен ряд обстоятельств, не был исправлен ряд нарушений, в том числе те, на которые указывал суд апелляционной инстанции.

Как сообщал УНИАН, И.Индило умер в Шевченковском райотделе милиции Киева 18 мая 2010 года - участковый милиционер забрал И.Индило из одного из общежитий Киева в отделение милиции, а на утро родителей попросили забрать тело парня из морга.

Прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками Шевченковского райуправления милиции. Позже дело было передано для расследования в прокуратуру Киева. В прокуратуре заявили, что смерть студента стала следствием служебной халатности и превышения полномочий со стороны двух работников правоохранительных органов.

5 января 2012 года Деснянский райсуд столицы приговорил участкового Сергея Приходько, обвиняемого в причастности к гибели И.Индило, к 5 годам лишения свободы с отсрочной отбывания наказания на два года.

Перед этим суд закрыл уголовное дело еще одного из подсудимых - старшего инспектора Шевченковского райуправления милиции Сергея Коваленко. Это дело по части 1 статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины было закрыто на основании акта амнистии.

12 января 2012 года адвокат родителей И.Индило А.Заруцкий подал жалобу в Апелляционный суд Киева на решение Деснянского райсуда об условном осуждении бывшего сотрудника милиции, который обвинялся в причастности к смерти студента.

14 мая Апелляционный суд Киева отправил на дополнительное расследование в Деснянскую райпрокуратуру столицы дело об обвинении двух сотрудников милиции в причастности к смерти И.Индило.

29 октября Деснянский райсуд направил на дополнительное расследование уголовное дело.