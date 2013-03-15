Эксперты назвали причины банкротства банка «Таврика»

Так эксперты прокомментировали обвинения вкладчиков банка «Таврика» против главы Национального банка Украина в том, что он, якобы, довел до банкротства «Таврику», сообщает РБК-Украина.

«Нацбанк никакого отношения к проблемам банка «Таврика» не имеет. Более того, он продолжительное время пытался решить их. Однако, регулятор долго не мог закрывать глаза на критическую ситуацию в банке и поэтому ввел временную администрацию. Проблемы в «Таврике» начались не сегодня, а очень давно, и были связанны со строительством. В свое время, когда была хорошая ситуация в этой сфере, владелец банка азартно вкладывал деньги банка в недвижимость. До поры до времени было все нормально, но затем грянул кризис и, как я понимаю, в «Таврике» выросла большая дырка, которую всяческими способами закрывали. Просто владелец не просчитал возможных рисков», - сказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

В связи с этим он отметил, что вкладчики «Таврики» наивно поверили аргументам экс-нардепа Юрия Кармазина, вызвавшегося представлять их интересы, относительно вины Соркина в банкротстве банка. «Нынешний иск - голая политика. Человек, который его инициирует - господин Кармазин, сегодня очень хочет быть народным депутатом. Там нет экономики, сплошная политика», - подчеркнул Охрименко.

Главный финансовый аналитик рейтингового агентства «Эксперт-Рейтинг» Виталий Шапран согласен с тем, что у «Таврики» были свои объективные проблемы, связанные с активной работой основного акционера в области строительства. «Дело в том, что сейчас эта сфера крайне неликвидна и переживает один из неблагоприятных моментов в своем развитии. И, соответственно, зависимость кредитного портфеля от стройиндустрии привела к тому, что банк не выдержал гонки процентных ставок и низкой инфляции. Фактически банк инвестировал в строительство жилья и одновременно кредитовал покупателей квартир в этих объектах. И, если стройки заморозились, то представьте, какой объем денег завис. Люди, которые видят, что объект не строится, перестают платить банку, а строители не строят, потому что ждут от него денег. Такая связка очень опасна», - сказал эксперт.

Напомним, что ранее директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Елена Шарова сообщила, что за три месяца выплаты вкладов банка «Таврика» 22 тыс. его клиентов получили 945,8 млн грн.

20 декабря 2012 г. НБУ ввел временную администрацию в «Таврике».

Акционером банка, который прямо и косвенно владеет 10% и более уставного капитала банка на конец отчетного 2011 г. являлся Анатолий Кобец. Вместе с тем, по данным СМИ, фактическим владельцем финучреждения является Сергей Цюпко, владелец «Киевского ювелирного завода» - он в 2000 г. стал одним из акционеров банка, в 2001-2002 гг возглавил набсовет АБ «Таврика».