В Херсоне избили журналистов - милиция наблюдала

Независимый медиа-профсоюз Украины требует от МВД и Генеральной прокуратуры Украины расследования нападений и препятствования профессиональной журналистской деятельности журналистов Информационного агентства «Таврия ньюс», членов НМПУ Валерия Миронюка и Александра Тарасова со стороны неизвестных лиц.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Комитета Независимого медиа-профсоюза Украины, 13 марта 2013 года во время съемки в Херсоне принудительного выселения из квартиры многодетной семьи Сорокиных на журналистов было совершено нападение. Парни спортивного телосложения, которые приехали вместе с владельцем спорной квартиры Сергеем Сотниковым, пытались помешать оператору В.Миронюку снимать. Физическому нападению подвергся и член медиа-профсоюза, журналист и юрист А.Тарасов, которого один из бойцов повалил на лестницу и стал бить.

Раньше те же «наемники» в присутствии сотрудников милиции блокировали движение журналистов, не давая им возможности выполнять свои профессиональные обязанности.

По информации медиа-профсоюза, присутствующие на месте сотрудники патрульно-постовой службы милиции и сотрудники Комсомольского отдела милиции УМВД Украины в Херсонской области не предпринимали никаких действий, чтобы остановить правонарушение. Все требования прекратить беззаконие, милиционеры сопровождали комментарием: «Вы с чем-то не согласны? Пишите заявление, будем разбираться…». В НМПУ отмечают, что это является нарушением ст.ст.1-5 Закона Украины «О милиции», которые определяют, что заданием милиции являются не только раскрытие преступлений, но и их предотвращение и прекращения, защита прав и интересов граждан.

По заявлению журналистов В.Миронюка и А.Тарасова, Комсомольский отдел милиции УМВД Украины в Херсонской области начал уголовное производство. Ведение следствия поручено следователю Дарии Зубко.

НМПУ обращает внимание, что это не первый случай нападения на журналистов ИА «Таврия ньюс» А.Тарасова и В.Миронюка в связи с их профессиональной деятельностью. В июне 2012 года во время съемки выступления председателя Антоновского поселкового совета Игоря Семенчева (в настоящее время - одного из претендентов на должность Херсонского городского председателя) по поводу строительства в природоохранной зоне речного терминала на журналистов напали неизвестные лица. Они пытались помешать съемке. Несмотря на обращение профсоюза в Генеральную прокуратуру Украины, этот случай остался не расследованным. Виновные лица к ответственности не привлечены.

В другом случае неизвестные лица в присутствии сотрудников милиции препятствовали В.Миронюку снимать незаконное выселение из дома семьи Изотовых. Тогда с помощью «братков» и при содействии сотрудников милиции из дома были незаконно выселены малолетние дети. Лица, виновные в препятствовании журналистской деятельности, не установлены, законного наказания не понесли.

Комитет НМПУ просит считать это заявление публичным сообщением о преступлениях, и требует от Министерства внутренних дел Украины и Генеральной прокуратуры Украины провести объективное и непредвзятое следствие, по результатам которого всех лиц, которые нападали на журналистов, и которые препятствовали профессиональной журналистской деятельности, привлечь к ответственности по ст. 171 Уголовного кодекса Украины.