Журналисты помогут становлению в Украине социально-ответственного бизнеса

ОО «Киевский форум», НСЖУ и ОО «Киевский пресс-клуб» в рамках совместного проекта «Перезагрузка» провели круглый стол на тему «Социально-ответственный бизнес в Украине: действенное партнерство ради будущего страны».

Как сообщили организаторы агентству УНИАН, среди гостей присутствовали бизнесмены, политики, эксперты и журналисты. В частности, президент Польско-Украинской Хозяйственной Палаты, экс-министр экономики Польши Яцек Пьехота, председатель Национального союза журналистов Украины Олег Наливайко, народный депутат Украины Оксана Калетник, нардеп Татьяна Донец, нардеп Ксения Ляпина, председатель Совета конкурентоспособности Украины Юрий Полунеев, президент Благотворительного фонда анималотерапии «Камелия» Маргарита Сичкарь, руководитель проекта конноспортивного клуба «Магнат» Диана Попова.

По словам лидера организации «Киевский форум» Рены Назаровой, инициаторы проекта не преследуют цель создать очередной фонд или организацию, или составить кому-то конкуренцию. «Однако понимая всю важность развития СВБ в Украине, мы начинаем всеукраинскую информационно-разъяснительную кампанию», - сказала Рена Назарова.

Также она отметила, что главная цель проекта - сделать СВБ в Украине общественным явлением. Для этого важно наконец ввести само понятие «СВБ» в законодательное поле Украины.

«От природы мы все неответственные. Человек начинает бизнес ради денег. Поэтому для того, чтобы вести СВБ нужно: законодательно уменьшить влияние государства и чиновников на бизнес; институты должны служить бизнесу, а не наоборот; должно быть правильное рыночное окружение », - отметил Яцек Пьехота, президент Польско-Украинской Хозяйственной Палаты, экс- министр экономики Польши.