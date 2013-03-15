Клиенты банка «Таврика» получили почти миллиард гривен компенсаций

Об этом в комментарии телеканалу «Первый Национальный» сообщила Елена Шарова, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

«22 тыс. вкладчиков - это почти половина тех, чьи договора по вкладам закончились до 31 января 2012 г., или имеют карточные счета в «Таврике». Они все получат свои средства», - подчеркнула Елена Шарова.

В АО «Имэксбанк», банке-агенте ФГВФЛ по выплате денег вкладчикам «Таврики», также отметили стабильность выплат. «Мы работаем без обеда. У нас продлен рабочий день. В выходные дни работаем по субботам. Более 30% вкладчиков «Таврики» оставили депозиты у нас», - сказала замдиректора киевского филиала банка Лариса Юрьева.

Напомним, 20 декабря 2012 г. НБУ ввел временную администрацию в банке «Таврика».