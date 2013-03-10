В Крыму туристам покажут затопленный город Акра

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства курортов и туризма Крыма, Акра существовала примерно с конца VI века до н.э до начала IV века н.э. Причиной гибели города стали поднятие уровня мирового океана и движение литосферных плит.

До сегодняшних дней сохранились оборонительные стены толщиной в два метра и остатки античных домов. «Город имеет площадь четыре гектара - не очень крупный населенный пункт, но то, что там были оборонительные стены, говорит: он был самодостаточным торговым центром Боспорского царства», - рассказали в министерстве.

Экскурсии по Акре проведут для туристов во время работы там археологической экспедиции. «В это время (в июне) море наиболее теплое и чистое. Археологи покажут находки и дадут максимум информации о городе», - сообщили в Минкурортов.