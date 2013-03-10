В Запорожской области непогода обесточила 22 населенных пункта

В ночь на 10 марта в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, сильные порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 22 населенных пунктов в Запорожской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.