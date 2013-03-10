В Запорожской области непогода обесточила 22 населенных пункта
10:09, 10 марта 2013Общество
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В Запорожской области из-за непогоды обесточены более 20 населенных пунктов.
К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго / Фото: pp.com.u
В ночь на 10 марта в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, сильные порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 22 населенных пунктов в Запорожской области.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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