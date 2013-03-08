Германия вернула Турции брошь легендарного царя Креза (фото)

Об этом со ссылкой на министерство иностранных дел Германии сообщило сегодня информационное агентство dpa.

Возврат древней броши является примером очень хорошего и тесного культурно-политического сотрудничества с Турцией, а также свидетельством того, что Германия решительно выступает за борьбу с нелегальной продажей объектов культурного наследия, подчеркнула в Берлине госминистр МИД Германии Корнелия Пипер.

Золотая брошь в виде крылатого морского конька, часть легендарного "Лидийского клада" - сокровищницы лидийского царя Креза (ок. 550 года до н.э.), - хранилась в археологическом музее города Ушак в Западной Турции. Около восьми лет назад ее украли из музея и заменили копией. Как выяснилось позже, преступление совершил директор музея, который продал драгоценность. В 2009 году суд приговорил его за это к 13 годам лишения свободы. А брошь, возраст которой оценивается в 2,5 тысячи лет, нашлась в прошлом году в Германии. После соблюдения всех необходимых формальностей ее вернули Турции.