Германия вернула Турции брошь легендарного царя Креза (фото)
Германия вернула Турции золотую брошь, которая принадлежала легендарному лидийскому царю Крезу и была похищена около восьми лет назад из археологического музея турецкого города Ушак.
Об этом со ссылкой на министерство иностранных дел Германии сообщило сегодня информационное агентство dpa.
Возврат древней броши является примером очень хорошего и тесного культурно-политического сотрудничества с Турцией, а также свидетельством того, что Германия решительно выступает за борьбу с нелегальной продажей объектов культурного наследия, подчеркнула в Берлине госминистр МИД Германии Корнелия Пипер.
Золотая брошь в виде крылатого морского конька, часть легендарного "Лидийского клада" - сокровищницы лидийского царя Креза (ок. 550 года до н.э.), - хранилась в археологическом музее города Ушак в Западной Турции. Около восьми лет назад ее украли из музея и заменили копией. Как выяснилось позже, преступление совершил директор музея, который продал драгоценность. В 2009 году суд приговорил его за это к 13 годам лишения свободы. А брошь, возраст которой оценивается в 2,5 тысячи лет, нашлась в прошлом году в Германии. После соблюдения всех необходимых формальностей ее вернули Турции.