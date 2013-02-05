СМИ: Турция не пускает украинские танкеры, чтобы самой качать каспийский газ

Вчера Николай Азаров сообщил, что Турция "неохотно рассматривает вопрос" о разрешении танкерам со сжиженым газом проходить через ее морскую территорию в Украину, которая для его приема строит LNG-терминал.

Как известно Украина законтрактировала у Азербайджана 10 млрд кубометров газа в год на первом и до 20 млрд кубометров на втором этапе сотрудничества.

Как сообщил источник "КоммерсантЪ-Украина" в Минэнерго рассказал, что Турция препятствует не только прохождению танкеров через Босфор, но и поставкам каспийского газа.

"У Азербайджана были планы по строительству газопровода и перевалочного терминала на берегу Черного моря для экспорта своего газа по морю. Но Турция не соглашается на прохождение судов через Босфор в обоих направлениях. Это делается для того, чтобы вынудить Азербайджан направить все свободные объемы топлива по Трансанатолийскому газопроводу, который пройдет по ее территории. Поэтому перспективы строительства азербайджанского трубопровода и терминала на берегу Черного моря выглядят весьма призрачными",— сообщил источник.

Эксперты же предполагают, что возможности Азербайджана экспортировать газ скоро достигнут 40 млрд кубометров в год, поэтому даже при полной загруженности Трансанатолийського газопровода 10 млрд кубов для Украины останется. Проблема только в профессионализме украинской команды переговорщиков, которые лоббируют LNG-терминал.

Как сообщалось ранее, проект LNG-терминала является ключевым для реализации намерений правительства Украины по диверсификации поставок газа. Благодаря ему планируется переваливать 10 млрд кубометров в год. Приблизительная стоимость проекта — 846 млн евро. Четверть этой суммы должны составлять государственные средства.