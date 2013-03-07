Эксперт: Украина оказалась в тисках стагнации - спад экономики плюс дефляция

Украина оказалась в тисках стагнации, демонстрируя спад экономики и дефляцию.

Об этом пишет управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман в своем блоге на корпоративном сайте.

«По итогам февраля вновь начала расти дефляция в Украине. Однако, что действительно очень плохо, так это дефляция цен в промышленности - минус 1% год к году, что произошло впервые с кризисного лета 2009 года. Украина оказалась в тисках стагнации - спад экономики плюс дефляция», - обратил внимание эксперт. «Дефляционная спираль рано или поздно заканчивается цепочкой банкротств и скачком безработицы. Не зря с подобным развитием событий активно борются сейчас все развитые страны, активно накачивая экономику деньгами», - пишет эксперт.

При этом он подчеркнул, что стагнация определенно лучше стагфляции, когда спад производства сопровождается высокой инфляцией. Однако опасность стагнации в том, что ее особенности ощущают на себе налогоплательщики из-за растущего давления фискальный органов. «Налоговикам все труднее собирать налоги, зачастую наперед, возмещать НДС, так как бизнес налогоплательщиков в такой ситуации в массе своей не может расти. В дальнейшем эта тенденция отразится в спаде доходов населения, ограничит его покупательную способность и ударит по сектору услуг и розничной торговли, а также уменьшит объемы импорта», - подчеркнул Э.Найман

По его мнению, украинские власти пропустили момент, когда страна попала в дефляционную ловушку еще весной прошлого года, что объясняется упорным нежеланием допустить небольшое снижение курса гривни. «Сейчас формула ускорения экономического роста в Украине, увы, такова - сохранение высокой эмиссионной активности НБУ, что рано или поздно приведет к ослаблению гривни. И небольшое ослабление будет благом, глотком воздуха в пережатой "ремнями" Украине», - уверен экономист.

Как сообщал УНИАН, дефляция в Украине в феврале 2013 года по сравнению с январем 2013 года составила 0,1%, против февраля 2012 года зафиксирована также дефляция - 0,5%. В Министерстве экономического развития и торговли считают, что дефляция вызвана насыщением рынка продовольственных товаров, курсовой стабильностью, ростом депозитов и отсутствием давления со стороны монетарных агрегатов. Однако нулевая инфляция или дефляция в Украине являются негативными экономическими явлениями, полагают опрошенные УНИАН эксперты.