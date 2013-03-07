Эксперты считают, что ограничение расчетов наличными не приведет к росту цен

К такому выводу пришли эксперты во время круглого стола «Развитие системы безналичных расчетов в Украине», состоявшегося в информационном агентстве «Украинские новости».

Участники круглого стола отметили, что установление предельной суммы расчетов наличными – нормальная европейская практика. В то же время сумма, предлагаемая ныне Национальным банком – а речь идет о 150 тыс. грн. – наиболее приемлемый вариант для экономической ситуации в Украине, поскольку затронет лишь небольшую часть сделок и позволит начать переход на безналичные расчеты максимально мягко.

«У нас в обороте находится около 220 млрд. грн «налички». В то же время на остатках корреспондентских счетов в банках – не более 26 млрд. грн., то есть в 10 раз меньше. Таким образом, если мы переведем в безналичные платежи хотя бы 10%, остатки на корреспондентских счетах банков увеличатся вдвое. То есть это в два раза больше денег на развитие экономики», – отметил Владимир Еременко, координатор комитета по вопросам банковской инфраструктуры и платежных систем Национальной ассоциации банков Украины.

В то же время для населения такие нововведения будут практически незаметны, утверждают эксперты. «Я как представитель автомобильных импортеров и дилеров могу сказать, что мы по таким стандартам работаем уже давно. Сейчас даже покупка самых дешевых «Жигулей» за 40 тыс. грн. происходит только по безналичному расчету. Тем более что Нацбанк учел наши пожелания и предусмотрел мягкую систему перехода на безналичные платежи, когда клиенту не обязательно открывать текущий счет в банке, а можно просто внести деньги в банк для дальнейшего перечисления на текущий счет предприятия», – сказал Олег Назаренко, генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров.

По безналичному расчету давно проводится большинство сделок и на рынке недвижимости, особенно если говорить о первичном рынке. «Приведет ли введение ограничения на расчеты наличными к росту цен на недвижимость? Мое мнение – нет. И даже на вторичном рынке нет», – считает Анатолий Топал, вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью.

Так же считает и Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра. «Многие боятся, что банки будут устанавливать высокие ставки комиссий и именно за счет этого поднимутся цены. Однако я не думаю, что ситуация будет выглядеть именно так. Когда безналичные платежи свыше 150 тыс. грн. станут обязательными, банки сами будут заинтересованы проводить такие операции, так как они заинтересованы увеличивать остатки на своих счетах. Поэтому драконовских комиссий не будет», –отметил эксперт.

Напомним, в понедельник, 4 марта, Национальный банк Украины опубликовал проект постановления «Об установлении предельной суммы наличных расчетов», которое предписывает все платежи свыше 150 тыс. грн. проводить в безналичной форме. Документ касается сделок физлиц с предприятиями, а также сделок между физлицами, подлежащих нотариальному оформлению. Предложения к документу принимаются до 8 апреля текущего года.