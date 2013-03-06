Черноморский судостроительный завод намерен участвовать в модернизации флота РФ

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ЧСЗ.

«Сегодня завод успешно выполняет ремонтные работы корабельного состава украинских ВМС и предприятие готово рассматривать предложения о сотрудничестве в вопросах модернизации флота РФ», - цитирует пресс-служба завода генерального директора Валерия Калашникова.

Согласно сообщению, представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации посетили с рабочим визитом завод с целью ознакомления с производственными мощностями предприятия.

«В состав российской делегации вошли заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Рахманов и заместитель директора Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ Андрей Курасов», - сказано в сообщении.

В ходе визита гости осмотрели поточно-позиционную линию предприятия, ознакомились с достроечными набережными, наклонными стапелями и плавучим доком завода. Также российская сторона была проинформирована о ходе выполнения текущих судостроительных и судоремонтных проектов на предприятии.

«В ходе рабочего совещания по итогам визита представители Минпромторга РФ отметили высокий уровень производственного потенциала завода», - сказал В.Калашников.