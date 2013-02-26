Во львовской области погасла «Надежда»: Львовоблэнерго отключает свет на шахте

Как сообщили УНИАН в отделе корпоративных связей ПАО „Львовоблэнерго”, электроснабжение будет прекращено 28 февраля.

Как отмечается в сообщении, по состоянию на 26 февраля 2013 года долг ГОАО "Шахта "Надежда" перед ПАО „Львовоблэнерго” составляет 3,5 млн. грн.

„22 февраля ПАО „Львовоблэнерго” официально сообщило ГОАО "Шахта "Надежда" о прекращении услуг электроснабжения 28 февраля в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию. Руководство ГОАО "Шахта "Надежда" было неоднократно информировано о прекращении электроснабжения в случае непогашения задолженности за потребленную электроэнергию. Однако на сегодняшний день руководство ГОАО „Шахта „Надежда” не предпринимает никаких шагов по погашению долга”, - информирует отдел корпоративных связей.