Москаль - об убийстве мэра Симеиза: крымская милиция - в состоянии паники

Народный депутат Украины Геннадий Москаль считает, что расстрел председателя поселкового совета Симеиза Кирилла Костенко “был тщательно спланирован и выполнен профессионалами”. Об этом Г.Москаль написал на своей странице в Фейсбуке.

Он пишет: “Во-первых, специально для этого была похищена машина, которую позже нашли на смотровой площадке поблизости горы Кошка. На месте преступления не найдены гильзы, 4 пули попали прямо в мэра, каждая из них была смертельной”.

Г.Москаль отмечает, что “это не первый факт таких дерзких покушений в Крыму за последнее время”. “4 дня тому назад в городе Саки из автоматического оружия был расстрелян российский бизнесмен - милиция решила, что это не резонансное убийство”, - отмечает он.

Г.Москаль отмечает, что “сейчас крымская милиция в состоянии паники, а я только могу выразить сожаление, что сегодня киллеры и другие профессиональные преступники умнее милиции, и чувствуют себя в Украине безнаказанно”.

Как сообщал УНИАН, неизвестные расстреляли мэра крымского поселка Симеиз К.Костенко. Тело К.Костенко нашли сегодня, 26 февраля, возле одного из домов в поселке.

По данным милиции, по машине, в которой находился мэр, стреляли из автомата.