Эксперты назвали украинскую кадастровую карту крупнейшей в Европе

Одним из ключевых достижений совместного проекта Украины и Всемирного банка эксперты назвали создание кадастровой карты и открытие информации о земельных участках Украине на публичной кадастровой карте, что послужит залогом прозрачности, открытости земельных отношений и противодействия злоупотреблениям и коррупции.

Представители Всемирного банка в ходе предварительного технического осмотра положительно оценили проведение работ по внедрению и обеспечению функционирования кадастровой системы Украины. Для создания кадастровой карты за средства Всемирного банка была проведена аэрофотосъемка Украины, сформированы орто-фото карты и индексно-кадастровые карты на всю территорию страны (более 60 млн. га).

По сообщению Государственного агентства земельных ресурсов Украины, публичную кадастровую карту уже посетило более миллиона уникальных пользователей, из которых более 12 тысяч землевладельцев направили он-лайн запросы на исправление ошибок, связанных с некорректным отображением участков на карте. Автоматическими средствами на конец февраля исправлено данные о более 100 000 участков. В частности, по данным пресс-службы земельного агентства, в первую очередь исправлены технические ошибки, связанные с системами координат, когда участки «вылетали» в другую область, Черное море или даже за границу.

Напомним, что с 1 января 2013 Госземагентство запустило в он-лайн режиме Публичную кадастровую карту, где впервые можно увидеть информацию об украинских землях. Прежде всего общедоступной является информация о границах и размерах участков, форме собственности и целевом назначеним, а также их кадастровые номера. Персональные данные владельцев земли не обнародуются.